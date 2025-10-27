Ritorno di Hojlund, ma non dal 1': le ultime verso il Lecce

Rasmus Hojlund potrebbe tornare tra i convocati per la sfida al Lecce di martedì. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ieri mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno, classico lavoro di scarico per i protagonisti del successo del Maradona e lavoro tecnico-tattico per il resto del gruppo. Oggi si tornerà a fare sul serio con le prime indicazioni su quelli che saranno i titolari.

Tra scelte forzate, viste alcune indisponibilità, e cambi studiati o ancora in corso di riflessione da parte dell’allenatore. Gli assenti certi saranno Meret, Lobotka, Lukaku e, appunto, KDB, l’ultimo della lista. Resta in dubbio Rrahmani, sospeso tra la possibilità di rientrare a Lecce o per la prossima contro il Como. Domani può invece tornare tra i convocati Hojlund che ha saltato le ultime tre, ma per lui si prospetta almeno all’inizio solo la panchina".