Mariani depennato da Rocchi dalle designazioni, punito anche l'assistente Bindoni

vedi letture

Non è stata una domenica serena per Gianluca Rocchi. Gli arbitraggi di sabato (in particolare Chiffi a Parma-Como e Mariani in Napoli-Inter, in ordine di apparizione) hanno messo la giornata in salita, come non bastassero già le polemiche post Milan-Pisa (quello di Pavlovic sul tiro di Leao verrà ceralaccato come fuorigioco e c’è in atto anche una riflessione su quello di Fofana). Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La prima conseguenza è che, con il bianchetto (o la gomma da cancellare) il designatore della serie A ha depennato il nome di Mariani, togliendolo dal possibile (probabile) raddoppio nel turno infrasettimanale (essendo stato al Mondiale Under 20, dove ha diretto la finale, ha solo due gare in A quest’anno, quella di sabato compresa). Troppo grave l’errore del Maradona. A fargli compagnia, anche l’assistente Bindoni, cui è mancato quell’attimo di lucidità per rimanere in silenzio".