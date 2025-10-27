Quando rientra Rrahmani? CdS: Amir è sospeso tra due date cerchiate in rosso
Riprende oggi a Castel Volturno la preparazione in vista di Lecce-Napoli, con Antonio Conte pronto a raccogliere indicazioni decisive sulla formazione titolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza non è ancora rientrata: tra gli assenti certi figurano Meret, Lobotka, Lukaku e De Bruyne, tutti ai box per problemi fisici. Resta invece un punto interrogativo Amir Rrahmani, che potrebbe tornare a disposizione già al Via del Mare oppure essere preservato per la successiva sfida contro il Como.
Verso il rientro Rasmus Hojlund, che domani potrebbe tornare tra i convocati, anche se in un primo momento si prospetta per lui un ruolo da subentrante. Conte, dunque, sarà ancora chiamato a gestire le risorse con attenzione, cercando equilibrio e continuità di risultati nonostante le defezioni.
