Assalto ai tifosi inglesi a Chiaia, la ricostruzione: nessun ferito, si indaga su 30 teppisti

La notte della movida napoletana è stata scossa da un episodio di violenza che ha riacceso l’allarme sicurezza. Poco dopo l’una della notte tra mercoledì e giovedì, un gruppo di circa trenta giovani incappucciati ha preso di mira un pub di via Bisignano, nel quartiere Chiaia, dove si trovavano una decina di tifosi del Chelsea che avevano seguito la partita in televisione. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe maturata come ritorsione per la sconfitta subita dal Napoli. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui ora si indaga su 30 teppisti.

Determinante l’intervento del titolare del locale, che ha chiuso tempestivamente la porta d’ingresso, evitando conseguenze peggiori. Nel locale sono volati bicchieri, bottiglie e sedie, mentre la vetrata esterna è stata danneggiata con mazze e bastoni. Non si registrano feriti: nessuno si è presentato in ospedale e, all’arrivo della polizia, il pub era ormai vuoto. La Digos ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sta lavorando per identificare i responsabili. Il video dell’assalto, girato da un residente, è diventato virale in poche ore. Dal territorio arriva un nuovo appello per presidi fissi delle forze dell’ordine nelle zone della movida, considerate particolarmente a rischio nelle notti di maggiore affluenza.