Flop Champions, CdM: "Che dice ADL? Se Conte non batte la Fiorentina deve parlare!"
TuttoNapoli.net
Dopo la sconfitta con il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League, in molti si chiedono quale sia il pensiero di Aurelio De Laurentiis. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul tema: "Ma Aurelio che dice? Parlerà, oh se parlerà, ma sceglierà lui il momento. Ora siamo in emergenza, ora siamo in guerra. Perché domani comincia un’altra storia. Con la Fiorentina bisogna vincere. E la qui difficoltà è che la mente vive in un flusso unico.
Non è che puoi distinguere fra Champions e campionato. Un insuccesso è un insuccesso che pesa su tutta la storia dell’annata. Se domani si vince, la tensione si allenta. Se non succede, bisogna che Aurelio parli. Ormai è tutto l’ambiente che aspetta una sua parola. Tanto gli altri non lo faranno":
