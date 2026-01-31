Ora tutto sul campionato, Cds: "Il Napoli è sfinito, ma deve tornare in Europa"

vedi letture

Mercoledì è finita la prima stagione, oggi comincerà la seconda: tutto sul campionato e la Coppa Italia, scrive il Corriere dello Sport per raccontare della sfida alla Fiorentina, a tre giorni dall’eliminazione in Champions "con il petto gonfio per lo splendido primo tempo e l’anima svuotata dalla fatica e dalla delusione per il trentesimo posto. Non è stato una bel percorso, no. E tremendi sono soprattutto i rimpianti danesi (Copenaghen) e tedeschi (Eintrancht)".

Un'Europa che è sfumata e ora ce n’è un’altra da blindare al più presto. Per farlo il Napoli deve iniziare dai viola di Vanoli. Entrambe vengono da brutte sconfitte con la Juve a Torino e il Cagliari al Franchi in campionato, e con il Chelsea al Maradona e con il Como ancora al Franchi in Coppa Italia. La sfida con la Fiorentina segnerà però la fine dei cicli terribili e svuoterà l’agenda. Settimana tipo e la possibilità di intravedere i primi recuperi (indiziati Rrahmani e Milinkovic-Savic) e di inserire i nuovi (innanzitutto Giovane). "Il Napoli è sfinito. Ma ora non può proprio fermarsi", scrive il quotidiano sportivo.