Tutto sul campionato: a Castel Volturno credono ancora allo Scudetto

Oggi alle 16:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Con una sola gara a settimana in calendario, Antonio Conte può ora lavorare sul campo con maggiore continuità in vista della sfida contro la Fiorentina. Un vantaggio organizzativo che, però, nasce da un’eliminazione che il tecnico avrebbe ovviamente preferito evitare dalla Champions League.

Come riporta Il Mattino, a Castel Volturno nessuno ha abbandonato l’idea di restare agganciato alla lotta-Scudetto, anche se la priorità fissata da De Laurentiis resta la qualificazione alla prossima Champions League. Raggiungere l’Inter è difficile, ma continua ad alimentare le ambizioni del gruppo.