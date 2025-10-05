Conte cambia sistema di gioco, Gazzetta: lo fa anche per 'liberare' McTominay

vedi letture

Antonio Conte è pronto a cambiare sistema di gioco in vista di Napoli-Genoa, partita in scena oggi alle 18 al Maradona. E lo fa per dare una chance a David Neres e al 4-3-3, di cui si è tanto parlato, ma anche per favorire Scott McTominay e 'liberarlo' da un lavoro sporco. Lo spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il tridente è fatto per lui, che sa giocare anche diversamente ma che con quel sistema si esalta: può giocare a destra e anche a sinistra, perché le accelerazioni sono spesso letali per i difensori avversari e finiscono per esaltare la trazione offensiva del Napoli, che oggi si riaffida a lui, tornando un po’ all’antico, forse per sottrarre McTominay a un lavoro “sporco”, che ha garantito nel finale dello scorso anno ma che adesso gli viene male".