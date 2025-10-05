Scelto il modulo, Conte ha ancora dei dubbi sugli uomini da schierare: i dettagli

Antonio Conte ha scelto di passare al 4-3-3 per la partita di oggi tra Napoli e Genoa, ma ancora un paio di dubbi di formazione. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda la difesa sono ancora indisponibili Buongiorno e Rrahmani, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi muscolari: si rivedranno dopo la sosta.

Rispetto alla partita con lo Sporting tornerà Di Lorenzo a destra, mentre la coppia centrale sarà ancora composta da Beukema e Juan Jesus. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e classica sfida amichevole tra Milinkovic-Savic e Meret in porta, con Vanja che insegue la prima da titolare al Maradona anche in campionato".