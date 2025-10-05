Buongiorno sta per tornare: svelata la data per il suo rientro in campo

Buone notizie in casa Napoli sul fronte infortuni. Alessandro Buongiorno, fermo da diverse settimane, si avvicina al rientro in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore ex Torino tornerà a disposizione di Antonio Conte subito dopo la sosta per le Nazionali, in tempo per affrontare proprio la sua ex squadra. Fino ad allora, il tecnico continuerà a puntare sulla coppia difensiva formata da Beukema e Juan Jesus, che nelle ultime gare ha garantito solidità e spirito di sacrificio.

In particolare, Conte ha voluto esaltare l’esperienza del brasiliano, definendolo “immortale”, per l’impegno e la professionalità mostrati in un periodo di emergenza. L’assenza di Buongiorno si è fatta sentire, ma il Napoli ha saputo reagire con compattezza e carattere. Il suo ritorno, atteso e prezioso, rappresenterà un rinforzo fondamentale per la seconda parte di stagione.