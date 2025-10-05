Lucca out dalla Nazionale: spunta un gesto di Gattuso prima delle convocazioni
Nessuna gioia azzurra per Lorenzo Lucca. Il centravanti di proprietà del Napoli non figura tra i convocati di Gennaro Gattuso per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali. Come riportato da Il Mattino, per Lucca è un altro capitolo in un'estate di montagne russe emotive. Iniziato tra i gol nelle amichevoli e il sogno di una maglia da titolare dopo l'infortunio di Lukaku, il percorso ha visto la successiva scivolata in panchina con l'arrivo di Hojlund, per poi risalire con il gol decisivo contro il Pisa.
La mancata chiamata in Nazionale è la delusione più recente. Il CT Gattuso ha scelto la linea della trasparenza, avvertendo personalmente il giocatore in anticipo. Dunque, neppure contro Estonia e Israele scoccherà l'ora dell'esordio azzurro per Lucca, che dovrà continuare a lavorare per riconquistare la fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.
