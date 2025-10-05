McTominay non ha digerito la metamorfosi tattica? CdS: "Lo scopriremo oggi"

vedi letture

Scott McTominay è a un gol in stagione e nelle ultime uscite non ha brillato. Problema tattico? Se lo chiede il Corriere dello Sport: "Oggi, nel frattempo, sarà 4-3-3 e McTominay potrà anche agire da mezzala sinistra: se davvero non avesse ancora digerito la metamorfosi tattica e i nuovi movimenti, magari potrebbe trarre benefici ritrovando movimenti e meccanismi consolidati. Al fianco di Anguissa e Lobotka, il vecchio e caro tris dell’ultimo trionfo che, dopo una prima e sostanziosa fetta di stagione trascorsa a giocare con il tridente, si è poi ritrovato a contare anche su Raspadori. Un anticipo dei Fab Four, fermo restando le grandi differenze tra Jack e De Bruyne per caratteristiche complessive.

Diverso è stato anche l’impatto di Scott su questo campionato, anzi sulla stagione considerando la Champions ritrovata: un solo gol, il primo in assoluto del Napoli, all’esordio contro il Sassuolo al Mapei. Sembrava semplicemente il prolungamento della vecchia stagione, e invece poi si è fermato. Una frenata, sì, l’importante è ripartire: il Napoli aspetta il suo assaltatore. Il fattore McT".