Conte cambia modulo e prepara la staffetta tra due dei Fab 4 di centrocampo

vedi letture

Antonio Conte è pronto a cambiare sistema di gioco in vista di Napoli-Genoa, match in programma oggi alle 18. E così sarà staffetta tra Kevin De Bruyne, che dovrebbe partire dalla panchina, e Scott McTominay. O quantomeno questo è quanto riportato da La Repubblica: "Neres rappresenta un fattore decisivo e Conte sa di doverlo avere al top per la sua capacità di saltare l’uomo e magari sbloccare le partite in cui gli spazi sono intasati. L’impiego del brasiliano ha il profumo intenso del cambio di modulo che è stata la seconda storia del sabato (ieri sera tutti in ritiro) pre Genoa.

Il Napoli dovrebbe mostrare un abito diverso per il match di oggi pomeriggio e tornerà ad indossare quel 4-3-3 che è da sempre nelle corde di questo gruppo. Niente Fab Four, dunque, perché Kevin De Bruyne osserverà un turno di riposo e potrà rifiatare almeno inizialmente. Kdb partirà dalla panchina e sarà protagonista di una staffetta con Scott McTominay che deve ritrovare brillantezza"