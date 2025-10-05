Neres, che chance: lo scorso anno illuminò la fascia, ma durò troppo poco

Chance per David Neres nel match di questo pomeriggio tra Napoli e Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni toccherà all'esterno offensivo brasiliano, con tantod i cambio modulo per favorirne l'impiego. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'ex Benfica e Ajax e sull'impatto avuto la scorsa stagione, quando da gennaio nin avanti divenne di fatto il titolare:

"Ritocca a lui Neres ha vissuto un anno difficile, il primo, e non per colpa sua: è arrivato alla non modica cifra di 30 milioni di euro per essere il vice di Kvara e quando il georgiano è andato via, anzi anche un po’ prima, è diventato la luce della corsia di sinistra. Che però si è spenta in fretta, colpa di un infortunio che gli ha fatto saltare otto delle ultime tredici partite, costringendolo comunque ad un ruolo alternativo. Pochi gol (due) parecchi assist (sei) e però una presenza rassicurante in una fase delicata della stagione, slancio".