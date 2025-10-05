Il Genoa da ieri è ultimo in classifica: avvio complicato, ma il sostegno del pubblico resta

Nonostante l'ultimo posto in classifica dopo i risultati di ieri, l'ambiente Genoa non ha tradito la squadra di Vieira. È quanto emerge dall'analisi di Tuttosport, che sottolinea come il malumore per i recenti risultati non abbia scalfito la passione dei tifosi. Dopo la sconfitta di lunedì, i sostenitori del Grifone hanno infatti sorpreso tutti con un lungo applauso e cori di incoraggiamento, un segnale di sostegno che ha colpito staff e giocatori.

Questa iniezione di fiducia ha alimentato una forte voglia di riscatto immediato. Non sarà facile, però, visto l'inizio di stagione caratterizzato da un calendario "+a dir poco durissimo. La prima occasione per invertire la rotta arriva subito, con il Genoa che scenderà in campo quest'oggi al Maradona per affrontare il Napoli. Un banco di prova cruciale per dimostrare che, nonostante le difficoltà, il Grifone è pronto a lottare.