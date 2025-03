Conte e il fioretto scudetto: una rinuncia in caso di tricolore

"Conte ha Napoli-Milan nella testa, vuole che la sua squadra si giochi tutte le proprie chances ripartendo in maniera brillante dopo il deludente pareggio di Venezia. Si sta godendo Napoli, venerdì ha visitato il museo del tesoro di San Gennaro, ha cenato in un ristorante a Piazza Dante con tutto il suo staff e ha osservato anche un fioretto per lo scudetto, rinunciando al vino".

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Lo aveva svelato ai nostri microfoni anche Angelo Martino, proprietario del ristorante al 53 dove Conte, Oriali e altri membri dello staff avevano cenato venerdì sera a Piazza Dante dopo un giro nel centro storico. "Ha confessato di aver rinunciato al vino come promessa per vincere lo Scudetto. Una determinazione incredibile, anche questo è segno della sua mentalità vincente", le sue parole.