Conte e la pizza prima della festa della Juve: a cena da Ciro Ferrara

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A ESONERO SOUSA, DA SALERNO: “LA PIAZZA NON HA MAI ACCETTATO LA TRATTATIVA COL NAPOLI” "Paulo Sousa lascia la Salernitana e il sito Tuttosalernitana rievoca l'incontro estivo con De Laurentiis. Così scrive il portale tematico dedicato alla squadra di Salerno: "Ed è giusto così. Al di là dei numeri e del rendimento... "Paulo Sousa lascia la Salernitana e il sito Tuttosalernitana rievoca l'incontro estivo con De Laurentiis. Così scrive il portale tematico dedicato alla squadra di Salerno: "Ed è giusto così. Al di là dei numeri e del rendimento...