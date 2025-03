Conte elogiato nelle pagelle: "Incarta Inzaghi, Napoli superiore in tutto! Decisivo con due mosse"

Antonio Conte batte Simone Inzaghi. Sì, il Napoli non batte l'Inter, finisce in parità, ma dal punto di vista tattico l'allenatore azzurro prepara meglio il match rispetto al collega nerazzurro. Per l'ex Juventus e Tottenham arrivano diversi 7, a cominciare dal Corriere dello Sport: "Senza Neres e Anguissa, indovina tutte le mosse: in partenza con Gilmour, prezioso in fase difensiva e in costruzione, e strada facendo con Billing e la virata al 4-3-3. Napoli superiore nel gioco, nella produzione (19 tiri a 6), nelle occasioni e nel carattere: rimonta. Alla fine? Chance sprecata ma scudetto apertissimo".

Si accoda La Gazzetta dello Sport: "Tiene viva la squadra dopo lo svantaggio e la pilota verso la rimonta, cambiando modulo (4-3-3) e attori: Billing è l’uomo della notte". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Prepara alla perfezione la partita e stringe l’Inter d’assedio nella ripresa: meritava la vittoria". Stessa valutazione sul Corriere della Sera: "La sua squadra è centrata, come lui: mette l’Inter alle corde, come ha chiesto lui. Il tema è che per rimediare al gol preso bisogna farne un altro. E qui c’entra anche lui che chiama dalla panchina il signor Billing, centrocampista e non attaccante, che rimette la partita in pari. E rischia di vincerla".

Il Mattino, infine, gli assegna 6,5: "Gilmour e Lobotka danno costante qualità al gioco degli azzurri e anche discreto filtro alla mediana. Un assalto senza sosta, con Inzaghi che rinuncia anche alle ripartenze. Un solo blocco difensivo, un catenaccione vecchia maniera che dà il senso della spinta del Napoli. Il 3-5-2 non aiuta nel riempimento dell'area nerazzurra, con i giganti di Inzaghi che prendono e respingono ogni assalto. E infatti riesce a raddrizzarla solo quando si affida al suo amato 4-3-3 ovvero quando rischia Olivera e piazza Billing che con i suoi muscoli crea scompiglio e imprevedibilità. Che era quello che mancava. Sotto il profilo tattico, la battaglia con Inzaghi la vince Antonio, con l'interista che si affida alla forza dei suoi difensori e alla qualità dei suoi saltatori. Ma anche la tenuta atletica è di primo livello".