Scatta l'ora delle rotazioni: quattro azzurri scalpitano dopo i ko di Lobotka e Politano

vedi letture

Ancora emergenza infortuni per il Napoli. Nel match contro il Torino Antonio Conte dovrà fare a meno di Politano, Lobotka e Rrahmani. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Al posto di Lobotka al momento, salvo problemi dell'ultima ora, ci sarà lo scozzese Gilmour ma potrebbe abbassarsi anche lo stesso De Bruyne davanti alla difesa.

In attacco, sulle corsie ci sarà spazio per Neres a destra e anche Lang a sinistra ma anche Elmas può trovare spazio perché è duttile sulle due corsie. Spinazzola sembra ormai il favorito sull'out mancino e ha scalzato sia Gutierrez che Olivera. Le soluzioni ci sono, anche in attacco. Hojlund sembra inamovibile e soprattutto segna con continuità anche in nazionale: Lucca proverà a rubargli minuti".