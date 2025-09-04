Conte lavora per cambiare un dato: ecco la prossima sfida del tecnico

Il Napoli è un work in progress, l'ha detto anche Antonio Conte. E proprio quest'ultimo, essendone consapevole, sta lavorando alacremente per modificare qualcosa rispetto alla scorsa stagione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "A livello offensivo anche i numeri vanno in continuită, hanno segnato solo i centrocampisti: McTominay e Anguissa valorizzando i principi di gioco di Conte, che incentivano tanto gli inserimenti, e De Bruyne su punizione.

La solidità difensiva è il punto di partenza, il Napoli nell'era Conte in campionato ha portato a casa 26 vittorie di cui 18 senza subire gol (il 69,2%) e 8 vincendo 1-0 (il 30,7%). La prossima sfida è aumentare soprattutto la percentuale di conversione delle azioni in conclusioni (contro il Cagliari solo 10 su 44, il 22,7%). Ci sono delle risorse da valorizzare, delle strade da esplorare per crescere, a partire dai centravanti".