Grana Olivera in vista della Fiorentina: tornerà solo 48h prima del match. Dubbi su Anguissa
Il Napoli si prepara a vivere giorni intensi sul fronte dei Nazionali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da questa sera inizierà il tour de force che coinvolgerà diversi azzurri impegnati con le rispettive selezioni. In campo ci saranno De Bruyne, Lang, Lobotka, Anguissa ed Elmas, con rientri programmati a ridosso della prossima sfida di campionato.
Particolare attenzione per due casi specifici: Anguissa e Mathias Olivera. Il centrocampista del Camerun sarà impegnato martedì a Capo Verde, mentre il terzino sinistro dell’Uruguay giocherà mercoledì contro il Cile. Questo significa che Olivera non potrà fare ritorno in Italia prima di giovedì sera, appena 48 ore prima della gara in programma a Firenze contro la Fiorentina.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
