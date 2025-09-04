Il Napoli sta mostrando un'identità diversa: cosa ha cambiato Conte rispetto all'anno scorso

Il Napoli di Antonio Conte ha un'identità chiara, ma nelle prime due giornate di campionato ha già mostrato qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Miglior difesa e sesto attacco: il Napoli con quest'identità ha vinto il quarto scudetto, adesso ha iniziato una nuova sfida guardando anche al ritorno in Champions League. Ha messo dentro De Bruyne, Noa Lang, Lucca, Hojlund, tutte soluzioni offensive per potenziare l'attitudine a far gol. Nelle prime due giornate ha messo in mostra segnali di un'identità diversa, una squadra più aggressiva nel recupero palla, che punta a conquistare stabilmente la metà campo avversaria.

Conte è ripartito dalle certezze, solo De Bruyne e Lucca (a causa dell'infortunio di Lukaku) tra i volti nuovi hanno trovato spazio nelle formazioni titolari. I numeri finora si muovono sulla traccia della scorsa stagione: tre gol fatti (come Juventus e Udinese) e zero subiti determinano il quarto attacco e la miglior difesa insieme alla Juventus e alla Roma, le squadre che vantano la porta inviolata come il Napoli".