Hojlund torna a Napoli la prossima settimana: scelta la zona per la nuova casa

Rasmus Hojlund è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con il Napoli. L’attaccante danese, arrivato dal Manchester United, sarà in città tra una settimana e comincerà così a entrare a pieno ritmo nel mondo azzurro. Come riportato da Il Mattino, il centravanti non ha ancora scelto la sua futura residenza, ma la zona di Posillipo sembra essere la soluzione più probabile per il suo ritorno in Italia. Il classe 2003, dopo una stagione non semplice in Premier League, ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità, elementi fondamentali per esprimere al meglio il suo potenziale.

La sua carriera, fin qui, ha mostrato come rendimento e autostima vadano di pari passo: quando si è sentito centrale nel progetto tecnico, Hojlund ha risposto con gol e prestazioni di spessore. Come all'Atalanta. A Napoli troverà un ambiente caldo e passionale, ma anche grandi aspettative sulle sue spalle. La società e l’allenatore confidano che, con il giusto inserimento e il sostegno della piazza, il danese possa tornare a essere l’attaccante incisivo ammirato ai tempi della Dea.