Clamoroso Garcia: via la fascia a De Bruyne, cambia il capitano del Belgio

Torna in campo contro Liechtenstein, questa sera, e Kazakistan fra tre giorni il nuovo Belgio targato Rudi Garcia. Ci sarà però una novità tutt'altro che trascurabile per i Diavoli Rossi a partire dalla sfida di quest'oggi: il capitano. L'ex tecnico di Roma e Napoli ha, infatti, comunicato nel corso della consueta conferenza stampa prepartita che ad indossare la fascia non sarà più Kevin de Bruyne bensì Youri Tielemans.

"Sarà lui il capitano della mia Nazionale. C'è stata unanimità nella scelta fra lo staff e squadra. Youri è il collegamento giusto fra la 'generazione d'oro' di questa Nazionale e i giovani che stanno emergendo. Questo, però, non vuol dire che gli altri senatori siano meno importanti. Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier avranno comunque un ruolo cruciale all'interno della squadra". De Bruyne, due presenze e un gol finora in Serie A con la maglia del Napoli, non sarà dunque più il capitano del Belgio dopo tre anni. Il nuovo acquisto del Napoli prese in eredità la fascia nel 2022 dopo il ritiro di Eden Hazard.