Italia, verso l'Estonia con due azzurri titolari: le scelte possibili di Gattuso

Grande attesa per l'esordio di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia. Due sfide verso i Mondiali per le qualificazioni, la prima contro l'Estonia con il ritorno al 4-3-3 e con due giocatori del Napoli che secondo le previsioni dei quotidiani e degli inviati potrebbero partire dal primo minuto: Di Lorenzo e Politano, entrambi sulla corsia di destra. Il terzo convocato, Meret, è destinato alla panchina. Ha fatto invece discutere la scelta dell'ex tecnico azzurro di rinunciare a questo giro a Lucca.