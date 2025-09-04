Nuovo stadio a Poggioreale, il progetto di ADL aspetta parere Zes
Sono giorni caldi questi per il Napoli non solo per la squadra ma anche per il futuro del club coinvolto nell'idea di nuove infrastrutture. Oltre al centro sportivo presto potrebbero esserci novità anche per lo stadio, non il Maradona ma il nuovo progetto che ha in mente De Laurentiis. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"Il progetto per il nuovo stadio del Napoli, da costruire in zona Poggioreale, deve confrontarsi con la burocrazia. Il Comune di Napoli ha inviato un parere alla Zes (Zona economica speciale) sul progetto di fattibilità: la conferenza dei servizi è posticipata al 18 settembre".
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
