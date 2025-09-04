Nuovo stadio a Poggioreale, il progetto di ADL aspetta parere Zes

di Fabio Tarantino

Sono giorni caldi questi per il Napoli non solo per la squadra ma anche per il futuro del club coinvolto nell'idea di nuove infrastrutture. Oltre al centro sportivo presto potrebbero esserci novità anche per lo stadio, non il Maradona ma il nuovo progetto che ha in mente De Laurentiis. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il progetto per il nuovo stadio del Napoli, da costruire in zona Poggioreale, deve confrontarsi con la burocrazia. Il Comune di Napoli ha inviato un parere alla Zes (Zona economica speciale) sul progetto di fattibilità: la conferenza dei servizi è posticipata al 18 settembre".