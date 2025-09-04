Sono del Napoli due dei cinque colpi più costi del mercato di Serie A

Non come la Premier, ma la Serie A ha comunque speso in questa sessione estiva dei trasferimenti come ha fatto notare la Fifa nel suo report. "La Serie A è stata il terzo campionato per milioni investiti dietro la Premier e la Bundesliga. Il colpo più caro è stato Nkunku, al Milan per 37 milioni. Seguono Jashari (34) e Conceiçao, riscattato dalla Juve per 32.

In top cinque anche i due nuovi volti del Napoli campione d’Italia, Beukema e Lang, presi per 31 e 25 milioni. Il primo azzurro in classifica è Roberto Piccoli, acquistato dalla Fiorentina per 25 milioni", si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Non va dimenticato neppure Hojlund che però è arrivato in prestito con obbligo di riscatto a giugno e quindi non è nella top-cinque solo perché la formula iniziale è stata quella del prestito oneroso, così come per Lucca.