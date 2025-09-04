Lucca e ora anche Hojlund: l'idea di Conte per sfruttare gli attaccanti

Con due punte, l'attesa per il rientro di Lukaku e Ambrosino rimasto in rosa, Conte ha un parco attaccanti qualitativo e ben rifornito. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla delle scelte tattiche del tecnico e della strategia che adotterà per sfruttare al meglio tutti i protagonisti del reparto offensivo.

"Ci saranno più sfide da affrontare: portare Hojlund dentro la proposta del Napoli, lavorare per valorizzare la sua capacià di attaccare la profondità e allo stesso tempo migliorare il rendimento di Lucca, soprattutto nel lavoro spalle alla porta compiuto da Lukaku la scorsa stagione. Hojlund, Lucca, Ambrosino attendendo Big Rom".