Repubblica: "Conte sbaglia i cambi e toglie i migliori nel momento clou"

Si è decisa anche in panchina la gara del Meazza. Secondo Repubblica oggi in edicola, infatti, Allegri indovina i cambi mentre Conte li sbaglia: "Il Milan può sognare. Nella notte più bella degli ultimi mesi il Diavolo ha vissuto la sua personalissima Epifania, superando il Napoli campione d’Italia e imbattuto in campionato da sette mesi e cinque giorni. Lo ha fatto con una partita intensa, feroce, resistendo nel secondo tempo per mezz’ora in inferiorità numerica, con furbizia e intelligenza.

Un successo che porta la firma di Allegri, che ha vinto la sua sfida con Conte. La loro è stata una partita nella partita, soprattutto nei minuti finali di intensità e agonismo estremo: Max ha telecomandato i suoi, ma soprattutto ha azzeccato i cambi. Antonio li ha sbagliati, togliendo nel momento migliore per gli azzurri in un colpo solo McTominay, Hojlund e De Bruyne per inserire i piccoletti Neres e Elmas, oltre a Lucca. De Bruyne, che neanche a Manchester aveva fiatato dopo essere stato richiamato in panchina prematuramente, ieri non ha trattenuto il fastidio. E Conte non ha gradito".