Situazione preoccupante in difesa per la Champions: le ultime sugli assenti

Di Lorenzo squalificato, Rrahmani e Buongiorno out, Marianucci e Mazzocchi fuori dalla lista Uefa: questa la situazione infortunati in difesa per il Napoli a due giorni dalla partita di Champions di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Fa il punto della situazione Repubblica oggi in edicola: "La situazione in Europa è persino più preoccupante, perché alle assenze degli infortunati Rrahmani e Buongiorno si aggiungerà quella dello squalificato Di Lorenzo, espulso nel debutto contro il Manchester City e squalificato per una giornata.

Per questo i campioni d'Italia faranno di tutto per recuperare almeno uno tra Spinazzola e Olivera, gli altri due giocatori che hanno marcato visita loro malgrado al Meazza. Molto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dalla seduta di allenamento in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno".