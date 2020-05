Coppa Italia, novità sulla cerimonia per il vincitore: Mattarella consegnerà il trofeo all'Olimpico

E' ufficiale: il 17 giugno si disputerà la finale di Coppa Italia, come al solito a Roma, allo stadio l'Olimpico. A differenza degli altri anni, in questa stagione speciale il trofeo sarà consegnato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visto che in quella data si celebrerà il cinquantesimo anniversario di Italia-Germania 4-3. Sarà un forte segnale simbolico di ripartenza dopo la pandemia, come scritto oggi dal Corriere dello Sport.