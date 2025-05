Condò: "Lobotka-Buongiorno titolari forzati e ko perché Conte non si fida delle alternative"

Paolo Condò sul Corriere della Sera parla della gestione della rosa da parte di Conte e in modo particolare degli infortuni che dipendono anche da alcune sue scelte discutibili. L'ultima? Lobotka subito titolare contro il Genoa ma di nuovo ko dopo appena 10 minuti.

"La partita stagionale numero 39 l’ha inchiodato ai suoi limiti: l’infortunio in corso d’opera di Lobotka si è aggiunto a quello analogo di Buongiorno, titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative, e a questo punto perduti. Se ci aggiungiamo il mancato recupero di Neres (pochi inutili minuti), siamo in un giallo dove a ogni capitolo sparisce un protagonista. E l’ansia cresce. Due ore prima i migliori acquisti dei suoi due mercati stagionali, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada all’Inter in una partita che si annunciava insidiosa".