Corbo su Repubblica: "In Italia solo Napoli, Atalanta e pochi altri hanno cultura d'impresa"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, si è espresso così nel suo editoriale per il quotidiano: "Il calcio si sveglia forse alle 14 di oggi a Milano, quando il l’Assemblea di Lega si riunisce per vendere i diritti tv, base d’asta 1,2 miliardi. Otto volte meno della Premier.

Solo questi raffronti e cifre possono sospendere il festival dei mitomani.-E riportare il campionato ad una seria cultura di impresa, ce l’hanno solo Napoli, Atalanta e pochi altri club. A Milano è atteso Aurelio De Laurentiis, interessante capire che pensa di questa crisi il presidente campione d’Italia. Come ci si può difendere dall’assalto degli arabi, in Europa e ancora peggio in Italia, assente due volte di fila ai Mondiali. Che propone un dirigente eccentrico e visionario ma di certo innovativo e fortunato per uscire dall’angolo".