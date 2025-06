De Bruyne e il retroscena sulla presentazione: l'anticipazione de Il Mattino

La presentazione ufficiale di Kevin De Bruyne verrà fatta durante il ritiro in Trentino del Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione Il Mattino, il Napoli si radunerà ufficialmente il 15 luglio a Castel Volturno per dare il via alla nuova stagione con test fisici e visite mediche. Due giorni dopo, il 17 luglio, la squadra si trasferirà in Trentino per l’inizio del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, dove il gruppo sarà già praticamente al completo.

Grande attesa per la presenza del nuovo acquisto Kevin De Bruyne, il cui arrivo in azzurro sarà celebrato proprio durante il soggiorno in Val di Sole. La sua presentazione ufficiale è prevista nei giorni del ritiro, in un contesto che si preannuncia carico di entusiasmo considerata la annunciata presenza di un numero altissimo di tifosi, pronti a caricare la squadra in vista della prossima stagione.