Novità a Dimaro, ampliata la capienza del campo di Carciato: i dettagli

Il Napoli si appresta a vivere un nuovo ritiro in Trentino, con la macchina organizzativa a Dimaro che da tempo si sta preparando per il grande evento. Per l’occasione, gli organizzatori locali hanno ampliato la capienza del campo di Carciato, che ora potrà ospitare fino a 2.200 tifosi grazie alla realizzazione di una tribuna aggiuntiva sul lato affacciato sul torrente Noce. Una misura pensata per accogliere al meglio l’affetto dei tifosi, che si prevede accorreranno in massa come nell’estate post-scudetto.

Almeno un allenamento al giorno sarà aperto al pubblico, mentre tutti gli eventi ufficiali – compresa la presentazione della squadra fissata per il 25 luglio – sono stati spostati dalla tradizionale piazza al più capiente prato vicino alla chiesa, per garantire maggiore partecipazione e sicurezza. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino.