Corbo su Repubblica: "Zero offerte per Osimhen, la cessione sarebbe un boomerang"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano si sofferma sulla possibile cessione di Victor Osimhen: "Osimhen prosegue sereno la sua avventura , ma resta il nodo del contratto. Senza esito gli incontri con il suo agente. De Laurentiis ha fissato un prezzo: 200 milioni. Non si registrano per ora offerte, può essere un motivo di malumore ribadirlo sui giornali?

Va compreso il presidente, però. È dinanzi ad un incrocio delicato. La conferma del capocannoniere con contratto ad un anno dalla scadenza. Le richieste del suo agente di adeguare l’ingaggio al prezzo d’asta fissata. Ma anche la vendita pone dei dilemmi. L’incasso diventa un boomerang per le plusvalenze. Con Osimhen più che il Napoli può far cassa il fisco".