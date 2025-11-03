Il miglior attacco è il centrocampo: lo raccontano le statistiche del Napoli

Il miglior attacco è il centrocampo: il Napoli ha riscritto anche la tradizione e vecchi adagi: due capocannonieri in campionato, Anguissa e De Bruyne, e quattro considerando anche la Champions, con McTominay e Hojlund ad aggiungersi alla mini compagnia. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Tre centrocampisti in cima e un solo attaccante: 4 gol per ognuno di loro. E a conti fatti, la storia della produzione offensiva va raccontata e declinata così: la squadra ha segnato 20 gol, 16 in Serie A e 4 in Europa, e ciò significa che più della metà dell’opera l’hanno costruita i soli McT, Frank e KDB; e con Hoj facciamo 16 su 20. Poi una rete ciascuno per Beukema, Spinazzola, Gilmour e Lucca. Una speciale classifica interna che non lascio spazio ai dubbi e scampo alle valutazioni alternative: mancano i gol degli esterni e in genere degli altri giocatori d’attacco".