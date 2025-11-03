Retroscena Spinazzola: da settimane lotta contro un problema fisico, i dettagli

Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Non si placa l’emergenza infortuni in casa Napoli. Come riportato da Il Mattino, sono già quindici gli stop registrati dalla squadra di Antonio Conte nei primi quattro mesi della stagione. L’ultimo a fermarsi è Leonardo Spinazzola, uscito anzitempo nella sfida contro il Como per un fastidio alla zona pubica.

Il quotidiano parla di una “pubalgia silenziosa ma disturbatrice”, non grave ma da gestire con attenzione per evitare peggioramenti. Conte, che ha chiesto ai suoi uomini la massima sincerità sulle proprie condizioni, ha apprezzato la scelta del giocatore di fermarsi per precauzione. In attesa del pieno recupero dell’ex Roma, il tecnico potrà contare su Olivera e Gutierrez come alternative sulla corsia sinistra.