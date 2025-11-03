Retroscena Spinazzola: da settimane lotta contro un problema fisico, i dettagli
TuttoNapoli.net
Non si placa l’emergenza infortuni in casa Napoli. Come riportato da Il Mattino, sono già quindici gli stop registrati dalla squadra di Antonio Conte nei primi quattro mesi della stagione. L’ultimo a fermarsi è Leonardo Spinazzola, uscito anzitempo nella sfida contro il Como per un fastidio alla zona pubica.
Il quotidiano parla di una “pubalgia silenziosa ma disturbatrice”, non grave ma da gestire con attenzione per evitare peggioramenti. Conte, che ha chiesto ai suoi uomini la massima sincerità sulle proprie condizioni, ha apprezzato la scelta del giocatore di fermarsi per precauzione. In attesa del pieno recupero dell’ex Roma, il tecnico potrà contare su Olivera e Gutierrez come alternative sulla corsia sinistra.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Rileggi livePolitano in conferenza: "Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! 3 gol in 52 gare? Mi pesa, ma aiuto la squadra"
Conte a Sky: "Per Spinazzola e Gilmour infiammazioni a livello pubico. Eintracht? Mi basta fare un gol in più"
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com