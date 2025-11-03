Spalletti e il retroscena su Kostic: l'avrebbe voluto già al Napoli

vedi letture

Destini incrociati tra Filip Kostic e Luciano Spalletti, che, come ricorda oggi Tuttosport, avrebbero potuto ritrovarsi già nell’estate del 2022 al Napoli. In quei mesi, infatti, il tecnico toscano e la dirigenza del Napoli avevano inserito l’esterno serbo tra i possibili sostituti di Matteo Politano, allora vicino al Valencia di Gattuso.

Era l’estate della grande rivoluzione in casa azzurra: via Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens, dentro gli "sconosciuti" Kim e Kvaratskhelia. Per tutelarsi da un’eventuale partenza di Politano, il Napoli bussò alla porta dell’Eintracht Francoforte, ma la richiesta di 20 milioni cash raffreddò subito la trattativa. Politano restò, Kostic rimase in Germania.