Quante difficoltà per Conte: da inizio anno ha già dovuto far fronte a 15 infortuni

vedi letture

Non si placa l’emergenza infortuni in casa Napoli. Come riportato da Il Mattino, sono già quindici gli stop registrati dalla squadra di Antonio Conte nei primi quattro mesi della stagione. È questo il quadro allarmante ricostruito oggi sulle pagine del quotidiano che riassume i primi mesi della stagione 2025-2026 ricordando la lunga serie di infortuni che ha coinvolto la squadra di Antonio Conte.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.