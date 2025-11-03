Gazzetta promuove Doveri: "Giusto non espellere Bisseck, giallo appropriato"
A differenza del Corriere dello Sport, molto critico verso arbitro, VAR e chi mistifica, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport promuove l'arbitraggio di Daniele Doveri in Hellas-Inter, in particolare approva la scelta del cartellino giallo a Bisseck, l'episodio più discusso dell'intero fine settimana della nostra serie A. Ecco un estratto di quanto scrive la rosea sull'arbitraggio di Dovero nella sua moviola.
"Sugli episodi principali le valutazioni sono condivisibili: il fallo di Bisseck su Giovane a campo aperto è rischioso ma la direzione del pallone, verso la linea laterale e non verso la porta, non giustifica in toto l’espulsione per chiara occasione da gol. Il giallo che Doveri sventola con il conforto dell’assistente Lo Cicero sembra quindi appropriato, così come il mancato intervento del Var Aureliano".
