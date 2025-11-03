Rosso Bisseck, Repubblica boccia Doveri: "Incomprensibile! Rocchi fa finta di niente..."

vedi letture

Un torneo brutto, con partite spesso noiose e pochissimi gol, vecchi campioni che vengono a svernare qui con esiti alterni e giovani talenti italiani che invece scelgono altri campionati. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che poi sposta la sua attenzione sulla categoria arbitrale: "Questa è oggi la nostra serie A, con squadre al vertice che faticano come mai nelle competizioni europee. Eppure questa fotografia del calcio italiano — con la Nazionale condannata ai play-off per riuscire nell’impresa di qualificarsi ai Mondiali dopo due clamorosi fallimenti — non è completa. Manca la parte peggiore: gli arbitri. Da inizio stagione è perennemente aperta la fiera dell’errore (e dell’orrore).

Ultima decisione incomprensibile: il mancato rosso al nerazzurro Bisseck in Verona-Inter vinta dalla squadra ospite con un gol (meglio autogol) in un generoso recupero. A sbagliare ancora una volta Daniele Doveri. A far finta di niente il designatore Gianluca Rocchi, capo dei fischietti dal 2021. Il peggiore? Sicuramente il più discusso. E allora proviamo a ricordare ai dirigenti della Lega (e ai loro sponsor presidenti di club) che non solo la pirateria uccide il calcio".