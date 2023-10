Da Kvara a Bellingham: al Maradona ci sono 5 candidati al Pallone d'Oro

Quella in programma questa sera al Maradona sarà una sfida dall'alto tasso tecnico e dal grande prestigio

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Quella in programma questa sera al Maradona sarà una sfida dall'alto tasso tecnico e dal grande prestigio. "L'oro di Napoli" scrive oggi il Corriere dello Sport in uno dei suoi approfondimenti sul tema, evidenziando la presenza di ben cinque candidati al prossimo Pallone d'Oro in Napoli-Real Madrid di questa sera: per gli azzurri ci saranno Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, mentre i Blancos possono contare su Luka Modric, Vinicius jr e Jude Bellingham.