Da Salerno: "Cori, striscioni ed offese, a Napoli sentono il derby quanto noi!"

"E' sentito solo a Salerno": il falso mito del derby col Napoli, titolano i colleghi di Tuttosalernitana, sito di riferimento dei tifosi granata. Di seguito alcuni stralci: "Per qualcuno guai a parlare di derby, per altri la rivalità è sentita soltanto a Salerno. Bugie, ovviamente. Basti pensare, tanto per rinfrescare la memoria, al coro "tornerete in serie B" che risuonava forte sulle scale del "Maradona" mentre gli azzurri si apprestavano a celebrare la vittoria del campionato dopo un trentennio di vana ed illusoria attesa. Al posto di godersi il momento, il popolo di Fuorigrotta preferì intonare cori contro Salerno per poi essere ammutoliti dalla prodezza di Dia. Da lì ironie di ogni genere, un attacco ai salernitani "rei" di aver festeggiato la conquista di un punto d'oro sul campo dei campioni d'Italia. Detto da chi scendeva in strada in migliaia di unità quando la Juve perdeva le finali Champions. E non dimentichiamo nemmeno le maglie della Salernitana bruciate in piazza, i wc granata, gli striscioni offensivi e gli attacchi da parte di qualche scrittore o opinionista".

Il derby è sempre un derby, punto. Sentito in egual misura a Salerno e a Napoli in nome di una rivalità sportiva - e non - che va rispettata. A patto, ovviamente, che non sfoci in nulla di violento. Nel frattempo a Salerno c'è quasi indifferenza (3000 biglietti venduti, oltre agli 11mila abbonati) mentre a Napoli abbondano le pagine facebook che alimentano tensioni e che danno spazio a commenti ricchi di attacchi verso la Salernitana e la sua gente".