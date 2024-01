Da Torino - ADL pensa a Petrachi come ds, presenza di Conte a Torino può essere un segnale

osì scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul momento del Napoli, indicando anche una possibile opzione per quel ruolo dirigenziale:

TuttoNapoli.net

"L’unica vera opzione che il patron ha per rimettere in sesto la squadra è di mettere sotto contratto un direttore sportivo di spessore". Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sul momento del Napoli, indicando anche una possibile opzione per quel ruolo dirigenziale: "Gira forte il nome di Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino, al quale De Laurentiis dovrebbe affidare la gestione di un gruppo totalmente allo sbando anche a causa degli interessi personali, oltre ad individuare il nome dell’allenatore con il quale mettere mano il prossimo anno ad un progetto tecnico.

La presenza di Antonio Conte (salentino come Petrachi) ieri nella tribuna dello stadio Grande Torino potrebbe essere il segnale del desiderio di De Laurentiis di ripartire in estate con il botto" si legge sul quotidiano.