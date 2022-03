Da Torino: "Bremer via per 25 mln, c'è anche il Napoli"

Cairo punta ad alimentare un'asta e ad oggi il Milan resta davanti a Juventus, Inter e Napoli, salvo varie ed eventuali dall’estero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Torino, patto con Bremer: dai 25 milioni in su, vai", titola stamane Tuttosport. Che sarebbe stata l'ultima stagione al Toro di Bremer lo si era capito già la scorsa estate, ora tra Bremer ed il Torino c'è un vero e proprio patto. Una condizione che il brasiliano e il suo entourage hanno posto per rinnovare, in cambio, fino al 2024 il contratto che altrimenti sarebbe scaduto nell’estate del ‘23. Bremer è oggi un centrale di difesa che ragionevolmente, anche in questo mercato, ne vale almeno una quarantina.

Cairo punta ad alimentare un'asta e ad oggi il Milan resta davanti a Juventus, Inter e Napoli, salvo varie ed eventuali dall’estero. E se 25 sembrano pochi, sono sempre meglio dello 0 che Cairo avrebbe rischiato in caso di mancata firma sul rinnovo.