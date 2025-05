Da Torino esaltano Conte: "Ha confermato qualità da Re Mida"

vedi letture

"Tre soli gradini separano il Napoli capolista dall’Inter, non bastano per regalare sicurezza a Conte né per negare speranza a Inzaghi, è indubbio però che pesino a tre partite dal gong, ancor di più se garante è un tecnico moltiplicatore di motivazioni e punti". Il quotidiano La Stampa elogia Antonio Conte. A Torino conoscono bene le qualità dell'allenatore azzurro.

"A Napoli conferma qualità da Re Mida, capace di allenare cuore e testa oltre alle gambe, come da titolo dell’autobiografia per altro antecedente ai successi con Chelsea e Inter. Ben sappiamo quanto nel calcio sia radicata la scaramanzia, ma il riconoscimento è a prova di bomba perché il sogno tricolore rapisce un Napoli già oltre se stesso, ricostruito sulle macerie d’un decimo posto e senza più Osimhen e Kvaratskhelia, simboli dell’epopea spallettiana".