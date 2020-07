Dalla Spagna - Anche la Juve si inserisce nella corsa a Jovic

Accostato a Napoli e Milan in Italia, Luka Jovic, attaccante classe 1997 del Real Madrid e della nazionale serba, sarebbe finito anche nel mirino della Juventus. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Ok Diario", i bianconeri starebbero infatti pensando anche a Jovic, che non si è ambientato al meglio nella capitale iberica (solo 3 gol in 25 gare tra Liga e coppe), per sostituire Gonzalo Higuain la prossima stagione.