Difficile scardinare il muro del Cagliari: la soluzione di Mazzarri

Il Cagliari, si sa, è una squadra molto organizzata, come tutte le formazioni allenate da Claudio Ranieri, allenatore che si concentra parecchio sulla fase difensiva. Per questo, secondo Tuttosport, Walter Mazzarri sta lavorando a una soluzione alternativa per trovare il gol nel match di sabato al Maradona:

"Non sarà facile scardinare il muro del Cagliari, ecco perché Mazzarri continua a lavorare anche sui tiri da fuori area. Il tecnico toscano sta progressivamente plasmando un progetto tecnico solido, finalizzato a risolvere tutte le criticità e a riportare il Napoli nella posizione che più gli compete".