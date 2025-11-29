Come sta Konè: le ultime da Roma sul recupero per il Napoli
TuttoNapoli.net
Manu Kone punta il Napoli, si legge su il Romanista questa mattina. Il francese può davvero recuperare. Uscito malconcio dalla sfida di Europa League, Kone è stato sottoposto ieri a una serie di esami per scongiurare problemi seri e capire l’entità del fastidio alla caviglia destra. L’esito ha escluso lesioni legamentose.
Una notizia che ha riportato subito serenità nell’ambiente. Lo staff medico ha dato il via libera al percorso di recupero e ora tutto passa nelle mani di Gasperini, chiamato a valutare nei prossimi allenamenti se il centrocampista potrà rientrare nell’undici migliore in vista della sfida contro il Napoli. Grande attesa dunque per i prossimi allenamenti
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Lobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Ho un gruppo serio! Siamo in pochi, coinvolgerò tutti. Sul modulo..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com